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10:17, 23 октября 2024Россия

В российском вытрезвителе вручили подарок юбилейному пациенту

В Ачинске Красноярского края юбилейному пациенту вытрезвителя вручили подарок

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В Ачинске Красноярского края юбилейному пациенту вытрезвителя вручили подарок. Об этом сообщает «Ачинская газета» во «ВКонтакте».

По информации издания, в вытрезвитель россиянина привезли полицейские, и там пациента встретил замглавы города Сергей Сетов. Чиновник объявил, что мужчина стал тысячным «клиентом» медучреждения, и вручил ему канистру с кефиром. Объем подарочной канистры — пять литров.

В издании отметили, что подарок вручался и первому клиенту вытрезвителя, но он получил лишь один литр напитка.

Ранее ученые раскрыли связь между занятием спортом и облегчением похмелья. Выяснилось, что частота и тяжесть похмелья снижались у людей по мере увеличения их физической активности. Отмечается, что, если заниматься упражнениями регулярно, это может повысить уровень эндорфинов в организме и приведет к снижению восприятия боли.

ЖЗЛ
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