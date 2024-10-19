Ученые раскрыли связь между занятием спортом и облегчением похмелья

Исследование британских ученых, опубликованное в научном журнале Addictive Behaviours, раскрыло связь между занятием спортом и облегчением похмелья. Оно приводится в журнале Sciencealert.

Ученые провели исследование среди 1676 студентов, которые занимались и не занимались спортом. Выяснилось, что частота и тяжесть похмелья снижались у людей по мере увеличения их физической активности. Отмечается, что, если заниматься упражнениями регулярно, это может повысить уровень эндорфинов в организме и приведет к снижению восприятия боли.

Кроме того, регулярная физическая активность способствует улучшению обмена веществ, что, в свою очередь, может помочь более эффективной нейтрализации алкоголя и его выводу из организма. Также регулярные занятия могут способствовать уменьшению дискомфорта, связанного с воспалительными процессами после употребления алкоголя.

Ранее фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.