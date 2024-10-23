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07:32, 23 октября 2024Забота о себе

Врач назвала снижающий риск развития атеросклероза продукт

Эндокринолог Калошина: черный хлеб помогает снизить риски развития атеросклероза

Фото: SarahCreates / Unsplash

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина назвала продукт, снижающий риск развития атеросклероза. Она сообщила РИА Новости, что ненасыщенные жиры, содержащиеся в черном хлебе, снижают инсулинорезистентность и воспалительные процессы в организме.

Эксперт отметила, что по сравнению с белым хлебом черный хлеб содержит больше полезного жира, так как зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. «Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными», — рассказала специалист.

По словам Калошиной, пищевые волокна, содержащиеся в ржаной муке, почти в два раза превышают таковые в белой пшеничной муке высшего сорта. Пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, помогают формированию полезной микрофлоры, выводят излишки жира, тормозят всасывание сахара, добавила врач.

Ранее клинический фармацевт Киран Джонс рассказал, что яйца и лосось содержат вещества, которые помогают поддержать нервную систему и уменьшить тревогу. Он отметил, что лосось содержит питательные вещества, которые поддерживают здоровье мозга и регулируют выработку нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, вызывающих спокойствие и умиротворение.

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      Маргарита Пименова
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