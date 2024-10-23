Взрыв произошел в жилом доме в российском регионе

В жилом доме Сухого Лога Свердловской области произошел взрыв газа

В жилом доме города Сухой Лог Свердловской области произошел взрыв газа. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в Telegram.

По информации спасателей, взрывной волной выбило окна в подъезде, а также в двух квартирах дома.

«Видимых повреждений несущих строительных конструкций не выявлено. Информации о пострадавших не поступало. Специалисты МЧС России находятся на месте и продолжают сбор информации», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что жилой дом частично обрушился в столице Пермского края. По словам главы города Эдуарда Соснина, обрушение произошло на площади в 36 квадратных метров. Чиновник сообщил, что при происшествии никто не пострадал.