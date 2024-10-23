Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 23 октября 2024Россия

Взрыв украинской самоходной артиллерийской установки под Курском сняли с воздуха

МО: ВС России уничтожили «Иноходцем» украинскую САУ в Курской области
СюжетВзрыв в Курске

Вооруженные силы России уничтожили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Иноходец» украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО).

Взрыв САУ сняли с парившего в воздухе над местностью дрона. На выложенных кадрах видно два взрыва — первый произошел при ударе БПЛА по самоходке, а после взорвалась и сама украинская военная машина.

В оборонном ведомстве охарактеризовали работу оператора БПЛА как ювелирную.

Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
Сегодня
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгнувшимися на территорию региона. Как заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции совершен теракт. Трое с автоматами напали на офис производителя военных самолетов и беспилотников

      Адвокат раскрыл подробности потасовки с участием Гуфа

      Невестку Виктории Бекхэм уличили в копировании стиля свекрови

      На Украине припомнили Германии Вторую мировую войну

      В России 12-летния мальчик ушел из дома из-за заставлявшего заниматься спортом отца

      Ущерб курским аграриям от обстрелов ВСУ оценили

      Пентагон получит одноразовый БЭК Corsair

      Россиянка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья

      Взрыв украинской самоходной артиллерийской установки под Курском сняли с воздуха

      В Курской области военные освободили жителя приграничья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше