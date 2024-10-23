Взрыв украинской самоходной артиллерийской установки под Курском сняли с воздуха

Вооруженные силы России уничтожили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Иноходец» украинскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (МО).
Взрыв САУ сняли с парившего в воздухе над местностью дрона. На выложенных кадрах видно два взрыва — первый произошел при ударе БПЛА по самоходке, а после взорвалась и сама украинская военная машина.
В оборонном ведомстве охарактеризовали работу оператора БПЛА как ювелирную.
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