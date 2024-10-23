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20:09, 23 октября 2024Ценности

Жена Канье Уэста в откровенном топе прогулялась по магазинам

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори в откровенном топе прогулялась по магазинам

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде прогулялась по магазинам в Токио, Япония. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Папарацци заметили знаменитость в компании своего супруга. Так, избранница музыканта попала в объективы камер в остроносых туфлях, топе с открытой спиной и трусах с высокой посадкой, которые были надеты поверх капроновых колготок. Кроме того, на размещенных кадрах видно, что Цензори уложила волосы в небрежную прическу и дополнила ее черной повязкой.

При этом Уэст, в свою очередь, предпочел черную рубашку, джинсы и кроссовки.

Ранее папарацци запечатлели на фото Бьянку Цензори с новым имиджем на фоне слухов о разводе с мужем.

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      Мария Винар
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