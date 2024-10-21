Жену Канье Уэста заметили с новым имиджем на фоне слухов о разводе

Жену Канье Уэста заметили с взъерошенными волосами на фоне слухов о разводе

Папарацци сфотографировали жену американского рэпера Канье Уэста австралийского дизайнера Бьянку Цензори с новым имиджем на фоне слухов о разводе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Знаменитостей заметили вместе с друзьями в ресторане Gold Bar, расположенном в отеле Edition в Токио, Япония. Так, на размещенных снимках Цензори запечатлена в светлом топе с открытыми плечами и с взъерошенными волосами на голове. При этом ее супруг был одет в черную майку и оверсайз-куртку.

8 октября появились первые сообщения о разводе Канье Уэста с Бьянкой Цензори. Семья дизайнера не одобряла выбор дочери, а друзья считали, что рядом с музыкантом она лишилась собственного мнения и утратила свободу воли.

Позже стало известно, что пара специально распространила слух о разладе в отношениях, чтобы отвлечь общественность от новостей о судебном иске против Уэста от его бывшей помощницы.