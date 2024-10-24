Боец UFC ответил на обвинения в предательстве России

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армен Петросян в интервью YouTube-каналу Sport24 ответил на обвинения в предательстве России.
Спортсмен посчитал возмущение Шары Буллета тем фактом, что Петросян находится в России, а представляет Армению, необоснованными. «Я могу поднимать любой флаг — хоть Антарктиды. Он должен быть сконцентрирован не на флаге, а на том, как я буду его бить, как ему нужно защищаться», — заявил он.
Петросян заявил, что выступает под флагом Армении, потому что является армянином, как и его отец. «Армяне не помогают мне абсолютно, никакой помощи нету. Я не могу сказать, плохо или хорошо», — подытожил он.
Поединок между Буллетом и Петросяном состоится на турнире UFC. Он пройдет в субботу, 26 октября.