Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
5:4
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
3:6
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа A. 6-й тур
Нефтехимик
2:1
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Маккаби Т-А
1:2
Завершен
Реал Сосьедад
Лига Европы|Общий этап. 3-й тур
ПАОК
2:2
Завершен
Виктория Пльзень
Лига Европы|Общий этап. 3-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
22:46, 24 октября 2024Спорт

Боец UFC ответил на обвинения в предательстве России

Боец UFC Петросян заявил, что может поднимать любой флаг — хоть Антарктиды

Фото: РИА Новости

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Армен Петросян в интервью YouTube-каналу Sport24 ответил на обвинения в предательстве России.

Спортсмен посчитал возмущение Шары Буллета тем фактом, что Петросян находится в России, а представляет Армению, необоснованными. «Я могу поднимать любой флаг — хоть Антарктиды. Он должен быть сконцентрирован не на флаге, а на том, как я буду его бить, как ему нужно защищаться», — заявил он.

Петросян заявил, что выступает под флагом Армении, потому что является армянином, как и его отец. «Армяне не помогают мне абсолютно, никакой помощи нету. Я не могу сказать, плохо или хорошо», — подытожил он.

Поединок между Буллетом и Петросяном состоится на турнире UFC. Он пройдет в субботу, 26 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни людей на Урале громят дома и машины цыган. Народ обвиняет их в расправе над женщиной-таксисткой

      Еще одного человека решили проверить после убийства женщины-таксиста

      Боец UFC ответил на обвинения в предательстве России

      В Сербии рассказали о проблемах Евросоюза с доверием

      В «Союзмолоке» объяснили рост цен на сливочное масло на 70 процентов

      В США предрекли украинским военным скорый крах

      Шольц выступил против возможной поставки Украине ракет Taurus

      В США раскрыли причину отказа администрации Байдена разрешить Киеву удары вглубь России

      Экс-премьер Британии предрек итоги конфликта на Украине

      Путин начал встречу с генсеком ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше