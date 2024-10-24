Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа A. 6-й тур
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Маккаби Т-А
Сегодня
19:45 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига Европы|Общий этап. 3-й тур
ПАОК
Сегодня
19:45 (Мск)
Виктория Пльзень
Лига Европы|Общий этап. 3-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
13:18, 24 октября 2024Спорт

Бывший врач Валиевой назвал ответственных за задержку результатов допинг-проб фигуристки

Шветский назвал всех ответственными за задержку результатов допинг-проб Валиевой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский назвал ответственных за задержку результатов допинг-проб фигуристки Камилы Валиевой. Фрагмент его открытого письма приводит «Советский спорт».

«Отвечу на второй самый частый вопрос ко мне: кто должен был отслеживать задержку результатов допинг-пробы в реестре системы ADAMS у юной спортсменки. Наверное, все. Она, родитель, ее окружение, официальные организации при допуске на соревнования», — заявил он.

По словам врача, в тот период основной задачей было уберечь спортсменов от вируса COVID-19, наличие которого исключало бы их участие в Олимпийских играх-2022. Шветский подчеркнул, что игнорирование задержки результатов говорит в пользу спортсменки и ее окружения, подтверждая их уверенность в чистоте фигуристки.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы, 25 декабря 2021 года. О проблеме с допингом стало известно во время командного турнира на Играх в Пекине.

Валиева была лишена золотых медалей чемпионата Европы и чемпионата России и командного турнира Олимпиады. Остальная часть сборной России должна получить вместо золота бронзу Игр в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Киев объявил наступательную украинизацию

      Стали известны подробности нападения на полицейского в российском регионе

      Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

      В российском регионе сработала система ПВО

      В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность

      Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

      В Подмосковье затопило школу

      В российском регионе заплатят сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд

      Россиянин пожаловался на секту квадроберов и чайлдфри ради благоустройства двора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше