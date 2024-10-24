Бывший врач Валиевой назвал ответственных за задержку результатов допинг-проб фигуристки

Шветский назвал всех ответственными за задержку результатов допинг-проб Валиевой

Бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский назвал ответственных за задержку результатов допинг-проб фигуристки Камилы Валиевой. Фрагмент его открытого письма приводит «Советский спорт».

«Отвечу на второй самый частый вопрос ко мне: кто должен был отслеживать задержку результатов допинг-пробы в реестре системы ADAMS у юной спортсменки. Наверное, все. Она, родитель, ее окружение, официальные организации при допуске на соревнования», — заявил он.

По словам врача, в тот период основной задачей было уберечь спортсменов от вируса COVID-19, наличие которого исключало бы их участие в Олимпийских играх-2022. Шветский подчеркнул, что игнорирование задержки результатов говорит в пользу спортсменки и ее окружения, подтверждая их уверенность в чистоте фигуристки.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы, 25 декабря 2021 года. О проблеме с допингом стало известно во время командного турнира на Играх в Пекине.

Валиева была лишена золотых медалей чемпионата Европы и чемпионата России и командного турнира Олимпиады. Остальная часть сборной России должна получить вместо золота бронзу Игр в Пекине.