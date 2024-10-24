Фигуранты дела о выпавшей из окна российской судье заочно арестованы

В Москве суд заочно арестовал фигурантов дела о выпавшей из окна судье Лариной

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал 26-летнего Давида Антонова и 23-летнего Максима Зубрицкого, обманувших бывшую судью Наталью Ларинову на два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Обвиняемых заключили под стражу на два месяца. Срок их ареста начнет исчисляться с момента задержания на территории России либо с момента экстрадиции на территорию РФ.

Ранее стало известно, что двое фигурантов по делу о выпавшей из окна бывшей судье Наталье Лариной из Москвы скрылись от следствия. Давид уехал в Белоруссию, а Максим улетел в Дубай. Они объявлены в розыск.

Звонок от имени председателя Таганского районного суда поступил Наталье Лариной полгода назад. Звонивший убедил ее перевести все свои накопления на «безопасный счет» и взять дополнительно кредит. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Спустя две недели женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на 12-м этаже на юго-востоке столицы. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.