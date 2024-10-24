Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 24 октября 2024Силовые структуры

Фигуранты дела о выпавшей из окна российской судье заочно арестованы

В Москве суд заочно арестовал фигурантов дела о выпавшей из окна судье Лариной

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал 26-летнего Давида Антонова и 23-летнего Максима Зубрицкого, обманувших бывшую судью Наталью Ларинову на два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Обвиняемых заключили под стражу на два месяца. Срок их ареста начнет исчисляться с момента задержания на территории России либо с момента экстрадиции на территорию РФ.

Ранее стало известно, что двое фигурантов по делу о выпавшей из окна бывшей судье Наталье Лариной из Москвы скрылись от следствия. Давид уехал в Белоруссию, а Максим улетел в Дубай. Они объявлены в розыск.

Звонок от имени председателя Таганского районного суда поступил Наталье Лариной полгода назад. Звонивший убедил ее перевести все свои накопления на «безопасный счет» и взять дополнительно кредит. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Спустя две недели женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на 12-м этаже на юго-востоке столицы. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Списанный после 14 лет подготовки космонавт обратился к Путину. О чем он попросил президента?

      На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

      В ВСУ заявили об успехе российских войск в центре Селидово

      Онколог предостерег от слишком горячего чая

      57-летняя Николь Кидман без бюстгальтера пришла на премьеру сериала

      Раскрыты подробности про задержанного экс-замминистра энергетики Яновского

      Огромное число бойцов СВО съехались в российский поселок с одной целью

      Сенатор призвала не возобновлять льготную ипотеку в России

      Российская многодетная семья потеряла почти всех мужчин на спецоперации

      В ХАМАС высказались о новом руководителе движения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше