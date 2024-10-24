Губернатор Челябинской области отправил замов в Коркино после цыганского погрома

URA.RU: губернатор Текслер отправил замов в Коркино после цыганского погрома

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил своих заместителей Романа Воллерта и Алексея Фартыгина в Коркино, где местные жители вышли на стихийный митинг, сообщили URA.RU в пресс-службе.

Там сообщили, что Текслера проинформировали об общественных волнениях в Коркино. «Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по региона, подразделения сил специального назначения Росгвардии», — отметили в пресс-службе.

В Коркино начались стихийные погромы после расправы над 40-летней женщиной, которая была таксистом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов она приехала к местным цыганам в частный дом.

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета установили личность подозреваемого в расправе над женщиной, занимающейся частным извозом, и задержали его. Злоумышленником оказался 17-летний подросток из числа жителей Коркино.