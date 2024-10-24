Климатологи предупредили страны Северной Европы о неминуемой катастрофе

Более 40 ученых призвали страны Северной Европы предотвратить крах АМОС

Ученые предупредили лидеров стран Северной Европы о неминуемом катаклизме из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Открытое письмо подписали 44 ведущих климатолога.

В своем обращении специалисты призвали политиков к немедленным действиям и подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений до этого сильно недооценили. «Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие», — сказано в заявлении.

Как указали ученые, последние исследования выявили замедление течения АМОС в результате глобального потепления. Из-за этого в климате планеты может возникнуть хаос. В письме сказано, что прежде всего под удар попадет Северная Европа. Здесь прогнозируется похолодание вплоть до экстремальных условий.

Ранее ученые предупредили, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления. Так, в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности, считают специалисты.

При этом в начале октября специалисты призвали европейцев готовиться к холодной зиме. Температуры воздуха будут более низкими, чем в прошлом году, из-за природного явления Ла-Нинья,