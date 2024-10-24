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20:53, 24 октября 2024Экономика

Россиянка заложила квартиру и машину ради заработка в интернете

Жительница Костромы, связавшись с сетевыми инвесторами, заложила жилье и машину
Кострома

Кострома. Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

48-летняя жительница Костромы заложила жилье и машину, поверив, что заработает на инвестициях в интернете. Подробности произошедшего приводит пресс-служба местного отделения МВД.

Увидев рекламу о заработках в сети, женщина зарегистрировалась на сайте. Вскоре с ней связался менеджер: в телефонном разговоре ей рассказали о перспективах быстрого обогащения и гарантировали прибыль при минимуме усилий. От горожанки требовалось лишь внести средства, а за дальнейшую их судьбу отвечал уже куратор.

Последовав инструкциям аферистов, женщина сделала первый взнос в размере 30 тысяч рублей для регистрации личного кабинета и начала торгов. Впоследствии она перевела еще полмиллиона рублей из личных накоплений. Затем пострадавшая решилась оформить несколько кредитов под залог квартиры и автомобиля.

Осознание пришло только, когда она попыталась вывести первые заработанные средства — чтобы получить 110 тысяч долларов, с женщины потребовали 2 миллиона рублей комиссии. Она обратилась в полицию. Ущерб от действий мошенников составил 6,6 миллиона рублей.

Ранее на удочку сетевых инвесторов попалась уборщица из Якутии. В погоне за деньгами женщина сама попала под уголовною статью, обманув покупателя квартиры.

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      Виктория Клабукова
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