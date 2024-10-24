России понадобились новые деньги из недружественных стран

Минфин собрался разрешить западным инвесторам вкладывать деньги в Россию

Инвесторам из недружественных стран могут разрешить вкладывать деньги в российские компании таким образом, чтобы те не имели препятствий для вывода доходов или даже всех средств.

О работе в этом направлении в комментарии «Известиям» рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.

Донастройкой законодательства совместно с ведомством занимается Центробанк. По словам чиновника, о сроках вступления нововведений в силу говорить пока рано, а кроме того, снятие ограничений для счетов типа «С» пока не рассматривается.

Такой тип счетов введен в марте 2022 года в ответ на западные санкции, он понадобился для блокировки активов нерезидентов из недружественных стран. Туда поступает доход по ценным бумагам и другие выплаты, но вывести с них средства нельзя. Исключением стала программа по обмену замороженными активами, но в этом случае речь шла о небольших суммах.

Чебесков отметил, что идея председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова разрешить инвестиции со счетов типа «С» в российские ценные бумаги, высказанная в начале октября, не обсуждается. Он отметил, что средства на них рассматриваются в качестве стратегического резерва страны, и пока российские золотовалютные резервы остаются недоступными, говорить о возможностях для счетов этого типа преждевременно.

Замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отметил, что у инвесторов из недружественных стран сохраняется интерес к российским активам, потому что многие из них фундаментально должны стоить гораздо больше.

Однако главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах напомнил, что главной проблемой для инвестиций остаются не валютные ограничения в России, а прямой запрет правительств недружественных стран. Он усомнился, что даже если Москва разрешит инвестиции, желающих рискнуть будет достаточно.

Ранее министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что условия для компаний, желающих продать свой бизнес в России, ужесточаются. Теперь им позволят вывести из страны только пять процентов от реальной стоимости актива. Для одобрения правительственной комиссией, без которого сделка невозможна, дисконт при продаже должен составлять не менее 60 процентов, а взнос в бюджет — 35 процентов от стоимости.