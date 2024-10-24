Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

В Мурманской области суд приговорил к 13 годам напавшего на губернатора Чибиса

В Мурманской области суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Александра Быданова, который с ножом напал на губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом сообщает ТАСС.

Быданова признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура требовала приговорить фигуранта к 14,5 года колонии строгого режима. Во время заседания Быданов заявил, что хотел расправиться с главой региона, а не причинить ему вред здоровью, как говорил ранее.

Покушение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. В этот момент на него набросился осужденный и ранил ножом в живот, после этого злоумышленник пытался сбежать, но в него выстрелил находившийся рядом росгвардеец. В результате пуля пробила голень Быданова, и его задержали.