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13:36, 24 октября 2024Силовые структуры

Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

В Мурманской области суд приговорил к 13 годам напавшего на губернатора Чибиса
Александр Быданов

Александр Быданов. Кадр: Комсомольская Правда / YouTube

В Мурманской области суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Александра Быданова, который с ножом напал на губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом сообщает ТАСС.

Быданова признали виновным по статьям 30, 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что прокуратура требовала приговорить фигуранта к 14,5 года колонии строгого режима. Во время заседания Быданов заявил, что хотел расправиться с главой региона, а не причинить ему вред здоровью, как говорил ранее.

Покушение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. В этот момент на него набросился осужденный и ранил ножом в живот, после этого злоумышленник пытался сбежать, но в него выстрелил находившийся рядом росгвардеец. В результате пуля пробила голень Быданова, и его задержали.

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      Варвара Митина
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