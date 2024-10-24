Не менее 20 человек задержали в ходе погромов в Коркино

Mash: не менее 20 человек задержали за беспорядки в Коркино

В ходе погромов в Коркино Челябинской области, начавшихся после расправы над 40-летней таксисткой, были задержаны не менее 20 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

«Минимум 20 человек задержали в Коркино за беспорядки в городе. Всех грузят в автозаки. Силовики продолжают искать особо активных», — сказано в публикации.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета установили личность подозреваемого в расправе над женщиной, занимавшейся частным извозом, и задержали его. Злоумышленником оказался 17-летний подросток из числа жителей Коркино.

Позже стало известно, что представители цыганской диаспоры стали спешно покидать город, приезжая в соседний Еманжелинск семьями с большим количеством детей.