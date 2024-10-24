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09:28, 24 октября 2024Бывший СССР

О сценарии победы оппозиции в Грузии рассказали

Эксперт Крылов: для победы в Грузии оппозиции нужно 100 тыс. уличных радикалов

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Для победы в Грузии оппозиции нужно 100 тысяч уличных радикалов, готовых к столкновениям с органами порядка. Возможный сценарий электорального успеха грузинских прозападных сил раскрыл в беседе с РИА Новости кавказовед Александр Крылов.

«Оппозиционеры со своими западными покровителями постараются представить выборы как незаконные, чтобы прийти к власти силовым путем. Для этого им нужно не меньше 100 тысяч человек, готовых к столкновениям. До сих пор столько не было», — рассказал эксперт.

Он добавил, что такой ударной силой могли бы стать грузинские националисты, принимающие участие в конфликте на Украине на стороне Киева, но, по словам эксперта, этот ход спецслужбы республики должны были просчитать.

Ранее в Грузии заявили о готовящемся государственном перевороте после выборов 26 октября. По словам спикера парламента страны Шалвы Папуашвили, поводом для беспорядков послужат наблюдательные неправительственные организации.

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      Глеб Палехов
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