Получившим выплаты за несуществующие контракты с Минобороны пригрозили ответственностью

Депутат ГД Картаполов о выплатах за незаключенные контракты: техническая ошибка

Выплаты за незаключенные контракты с Минобороны являются технической ошибкой. Так случаи зачисления денежного довольствия россиянам, которые не заступали на военную службу, а иногда и вовсе не служили в армии, прокомментировал депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит RTVI.

По словам Картаполова, тем, кто получил деньги за несуществующий контракт, следует немедленно обратиться в соответствующие инстанции.

«Надо идти ее (ошибку) исправлять, чтобы потом не оказаться под административным или уголовным преследованием за попытку незаконно присвоить эти средства», — пригрозил ответственностью депутат.

Ранее сообщалось, что выплаты за неподписанные контракты получили некоторые жители Челябинской области, в том числе военнослужащие срочной службы. «Статус данных военнослужащих не изменялся, денежные средства будут возвращены в кратчайшие сроки», — объяснили ситуацию в пресс-службе Центрального военного округа.