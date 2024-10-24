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05:10, 24 октября 2024Мир

Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе сообщил о своем прибытии на саммит БРИКС в Казань

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань на саммит объединения БРИКС. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы прилетели в Казань, Россия, чтобы принять участие в XVI саммите БРИКС с задачей закрепить результаты в пользу боливийского народа», — написал Арсе.

На саммит БРИКС, который проходит в Казани с 22 по 24 октября, прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, премьер-министр Индии Нарендру Моди, президент ЮАР Сирила Рамафосу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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      Евгений Силаев
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