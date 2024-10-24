Путин признал необходимость реформировать ООН

Путин: необходимость реформирования ООН давно назрела

На сегодня уже давно назрела необходимость реформировать такие международные институты, как ООН. Это заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Давно назрело и реформирование ооновских институтов развития и глобальных финансовых структур», — сказал российский лидер на полях саммита БРИКС в Казани.

Путин подчеркнул, что Всемирную организацию необходимо модернизировать в соответствии с «реалиями XXI века».

Ранее стало известно, что Путин в четверг, 24 октября, встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.