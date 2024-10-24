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18:38, 24 октября 2024Мир

Путин высказался о роли России в процессе интеграции новых участников БРИКС

Путин: Россия сделала все для быстрой интеграции новых участников БРИКС

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Россия сделала все для максимально быстрой и органичной интеграции новых участников межгосударственного объединения БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы как председатели в объединении делали все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью», — сказал российский лидер.

По словам Путина, новые члены объединения поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата. Российский лидер добавил, что они почувствовали, что в объединении есть взаимное уважение и учет интересов друг друга.

Ранее Путин сравнил мир с большой семьей. Однако он отметил, что порой в семьях случаются недопонимания, скандалы и драки.

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      Виктория Кондратьева
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