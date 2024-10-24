Путин заявил о нахождении Ближнего Востока на грани полномасштабной войны

Путин: Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны

Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны в результате обострения многолетнего конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» с заключительного заседания саммита БРИКС.

«Все это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул беспокойство ситуацией на Ближнем Востоке. По его мнению, ее ухудшение вызвано обострением «застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал причину неэффективности Совбеза ООН. Он также добавил, что введение односторонних санкций Запада поставило мир под угрозу.