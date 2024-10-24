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13:13, 24 октября 2024Силовые структуры

Росфинмониторинг узнал о новом способе обмана мошенников с запугиванием россиян

Росфинмониторинг предупредил о рассылке фальшивых писем мошенников от ведомства

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники запугивают россиян фальшивыми письмами от Росфинмониторинга о наличии подозрений в финансировании преступной деятельности. О новом способе обмана граждан предупредила киберполиция России, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Аферисты действуют от имени Росфинмониторинга, рассылая фейковые сообщения. Гражданам сообщается о якобы имеющихся против них подозрениях в финансировании незаконной деятельности и под этим предлогом выманиваются сведения, использование которых может причинить им ущерб.

В Росфинмониторинге заявили, что не рассылают подобные уведомления и письма россиянам.

23 октября сообщалось, что Роскомнадзор может начать блокировать звонки мошенников через мессенджеры.

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      Любовь Ширижик
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