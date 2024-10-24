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16:04, 24 октября 2024Экономика

Россиян предупредил об ураганах и внезапных морозах

Эколог Пукалов: из-за Атлантических течений в Россию придут внезапные морозы
СюжетПожары в Якутии

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Атлантическом океане заметили разрушительное ослабление ключевых течений, которое может привести к росту числа опасных явлений в России. Об этом предупредил директор природоохранных программ «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов, пишет RT.

По словам эколога, в Атлантике нарушен баланс температуры и солености воды приводит к увеличению плотности вод, что замедляет Гольфстрим как в самом океане, так и в его ответвлениях. В итоге запускается «эффект домино» — высокая температура ускоряет таяние уже «невечной» мерзлоты, что приводит к выделению метана, который опаснее углекислого газа. В свою очередь лесные пожары вносят свой вклад в увеличение выбросов вредных газов.

Для России это тоже не останется без последствий — страну ожидают ливни, засухи, ураганы и внезапные весенние морозы. Так, Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, а Кольский залив будет замерзать. Низкие температуры скажутся на большей части Северо-Западного федерального округа, спрогнозировал Пукалов. В меньшей степени опасные последствия глобального потепления затронут юг Урала, Запад и часть Восточной Сибири, отметил эколог.

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«А вот с лесными пожарами в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области нам предстоит бороться еще долгие десятилетия», — подчеркнул эксперт. Из-за изменения климата все географические зоны сместятся на север — через пару лет на месте южной тайги может образоваться лесостепь, заключил Пукалов.

Ранее климатологи предупредили страны Северной Европы о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. По словам специалистов, первый и самый сильный удар придется на Данию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Исландию: север Европы ожидает значительное похолодание и закрепление экстремальных погодных условий. Кроме того, под ударом окажется сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.

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      Нина Ташевская
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