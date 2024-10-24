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10:01, 24 октября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способ сэкономить сотни тысяч рублей при поездках на Бали

АТОР: рейсы китайских авиакомпаний на Бали экономят россиянам сотни тысяч рублей

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Россияне могут сэкономить сотни тысяч рублей при поездках на Бали, выбирая стыковочные рейсы в Китае. Этот способ раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Несмотря на запуск прямых рейсов на курортный остров из России, перелеты с ближневосточными и китайскими авиакомпаниями оказываются выгоднее для путешественников и пользуются большим спросом.

Например, стоимость туров на 12 ночей с вылетом стыковочным рейсом в Китае из Москвы 25 декабря стартует от 350 тысяч рублей на двоих. Аналогичная поездка в тот же пятизвездочный отель с прямым перелетом обойдется туристам уже в 869 тысяч рублей.

Ранее российский тревел-блогер раскрыл минимальную зарплату для комфортной жизни на Бали. По его словам, одному человеку там достаточно получать 60 тысяч рублей в месяц.

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      Мария Борисова
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