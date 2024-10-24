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18:12, 24 октября 2024Моя страна

Российская велосипедистка установила мировой рекорд скорости

Велосипедистка из Тулы проехала 200 метров и обновила мировой рекорд скорости

Кадр: страница «Федерация велосипедного спорта России» во «ВКонтакте»

Российская велосипедистка из Тулы установила мировой рекорд во время соревнований на велотреке «Крылатское» в Москве. Об этом сообщает издание «Тульские новости».

Уточняется, что в первый же день чемпионата России велогонщица Екатерина Евланова обновила рекорд среди юниорок. В гите на 200 метров с ходу россиянка промчалась за 10,445 секунды.

Таким образом, девушка превзошла предыдущий результат по скорости, установленный колумбийкой Стефанией Куадрадо. Он составлял 10,508 секунды.

Ранее спортсменка из Башкирии Ангелина Эриванцева победила в мировом чемпионате по бодибилдингу. Россиянка стала абсолютной чемпионкой в категории «Фитнес-модель до 169 сантиметров» на турнире IFBB Mr&Ms World Championship, который проходил в ОАЭ.

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      Марк Успенский
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