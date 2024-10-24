Российский оператор БПЛА удачно сбросил дрон и сорвал атаку ВСУ

МО РФ: оператор БПЛА Таранов сорвал атаку ВСУ удачным сбросом гранаты с дрона

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рядовой ВС РФ Антон Таранов во время разведывательной операции заметил с квадрокоптера военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), передвигающихся на пикапе. Они готовились совершить атаку на российские позиции, но военнослужащий их остановил, рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Правильно оценив обстановку и просчитав возможные варианты, Антон принял решение о немедленном ударе по противнику. Для этого он установил на БПЛА гранату и направил его к месту нахождения группы», — сообщили в оборонном ведомстве.

Таранов удачно сбросил боеприпас, вывел автомобиль из строя и нанес урон пехоте противника, обратив оставшихся в живых украинских бойцов в бегство.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52М Российской армии сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области. В ходе поддержки наземных сил вертолеты обнаружили позиции ВСУ, после чего нанесли удар по технике и личному составу противника.