Си Цзиньпин и Эрдоган завершили работу на саммите БРИКС в Казани

Турецкий президент Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершили свою работу на саммите БРИКС и покинули Казань. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, передает РБК.

По словам китайского лидера, саммит прошел успешно. Он также назвал Татарстан замечательным местом. Си Цзиньпина и Эрдогана проводил в аэропорту Минниханов, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин дважды в ходе саммита призвал к деэскалации украинского конфликта. По его словам, необходимо проложить путь к политическому урегулированию на Украине.

23 октября стало известно, что Эрдоган решил прервать свой официальный визит в Казань из-за теракта в Анкаре.