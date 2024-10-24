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14:07, 24 октября 2024Мир

Си Цзиньпин и Эрдоган завершили работу на саммите БРИКС в Казани

Турецкий президент Эрдоган завершил работу на саммите БРИКС в Казани
СюжетСаммит БРИКС
СИ Цзиньпин

СИ Цзиньпин. Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершили свою работу на саммите БРИКС и покинули Казань. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, передает РБК.

По словам китайского лидера, саммит прошел успешно. Он также назвал Татарстан замечательным местом. Си Цзиньпина и Эрдогана проводил в аэропорту Минниханов, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин дважды в ходе саммита призвал к деэскалации украинского конфликта. По его словам, необходимо проложить путь к политическому урегулированию на Украине.

23 октября стало известно, что Эрдоган решил прервать свой официальный визит в Казань из-за теракта в Анкаре.

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      Виктория Кондратьева
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