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13:43, 24 октября 2024Экономика

Силуанов раскрыл оптимальную ключевую ставку для бюджета России

Силуанов: бюджет России готовили, исходя из ключевой ставки Центробанка в 15,1 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Проект федерального бюджета готовили, исходя из ключевой ставки Центробанка (ЦБ) в 15,1 процента годовых. Размер оптимальной для госказны ставки раскрыл глава Министерства финансов (Минфина) России Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Горизонт ставки, предложенный российским регулятором в ходе обсуждений проекта федбюджета, составлял от 14 до 16 процентов годовых, уточнил руководитель ведомства. В итоге Минфин выбрал среднее значение из этого диапазона, резюмировал Силуанов в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Он добавил, что ставка в 15,1 процента годовых учтена в расчетах федерального бюджета в доходных и расходных статьях на 2025 год и плановый период 2025-2027 годов.

На сентябрьском заседании совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 19 процентов годовых. Свое решение руководство регулятора объяснило усиливающимся инфляционным давлением. По итогам 2024 года темпы роста потребительских цен в стране, согласно ожиданиям ЦБ, окажутся выше прогнозируемого в июле диапазона в 6,5-7 процентов. При этом в регуляторе не исключили возможность очередного повышения ставки на следующем заседании, которое состоится 25 октября.

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      Анатолий Акулов
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