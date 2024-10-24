Списанный после 14 лет подготовки космонавт обратился к Путину. О чем он попросил президента?

Не полетевший в космос Бабкин попросил Путина об оценке его здоровья

Претендент в космонавты Андрей Бабкин, не полетевший на орбиту из-за фильма «Вызов» и уволенный с летной должности в сентябре из-за насморка, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В обращении к главе государства он попросил привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья.

В ответ Центр подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» сообщил, что 12 июля был проведен расширенный консилиум под руководством начальника ФМБА России. Отмечается, что на нем присутствовали члены ЛОР-секции Главной медицинской комиссии, а также специалисты, которые ранее лечили космонавта.

В результате основания для пересмотра ранее принятого Главной медицинской комиссией заключения не обнаружили. После увольнения с летной должности Бабкин стал заместителем командира отряда космонавтов по научной работе. Он готовился к полету 14 лет.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Состав консилиума

В документе ЦПК указано, что к работе консилиума привлекли хирурга, члена-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Пискунова. Специалист оперировал Бабкина в 2022 году для лечения риносинусита. После операции он указал, что у претендента в космонавты нет ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным давлением.

Однако в беседе с «Газетой.Ru» хирург указал, что не присутствовал на консилиуме 12 июля. Это подтверждает и протокол совещания, из которого следует, что к обсуждению привлекли семь человек. При этом трое из них в составе Главной медицинской комиссии принимали решение об отстранении Бабкина.

Также в консилиуме принимал участие заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России Владимир Авербух, который в октябре 2023 года в эпикризе Бабкина написал: «По результатам проведенного обследования, основанного на амнестических данных пациента, отмечено полное отсутствие признаков полисинусита. Лечение пациенту не требуется. Трудоспособность не утрачена».

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Бабкин обращался к независимым врачам

После увольнения из летного отряда Бабкин обращался к независимым лор-врачам, в частности из ФМБА, МОНИКИ и Сеченовского университета. В справках, которые выдали мужчине, подтверждена его годность к полетам. Однако никого из специалистов не приглашали на расширенный консилиум.

Все специалисты, к которым обращался кандидат в космонавты, указывали, что пациент трудоспособен и не имеет противопоказаний к профессиональной деятельности, ограничений по нагрузкам нет.

ЦПК остается закрытой и иерархичной структурой

Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец отметил, что ЦПК с советских времен остается закрытой и иерархичной структурой. По его словам, Главная медицинская комиссия не является независимым органом и состоит из обычных людей, «которые тоже подвержены перепадам настроения, симпатиям и антипатиям, давлению авторитетов».

Возможности апелляции или привлечения внешних специалистов в подобных закрытых корпоративных коллективах — редкое явление. Медкомиссии проще списать человека, подогнав решение под подходящий диагноз из таблицы расписания болезней Дмитрий Струговец эксперт в области космонавтики

«Для чего вообще нужна пилотируемая космонавтика? Для того, чтобы научиться жить в космосе. Жить со всеми особенностями организмов отдельных людей. Иной вариант — продолжать допускать в космос только "избранных". Но тогда о каком освоении и исследовании человеком Солнечной системы может идти речь?» — задался вопросом эксперт.