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13:25, 24 октября 2024Силовые структуры

Таможенники изъяли из нарколаборатории тонну запрещенного вещества на миллиард рублей

В Подмосковной нарколаборатории ФТС изъяли тонну прекурсоров на 1 млрд рублей

Фото: Федеральная таможенная служба

В Подмосковье сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) изъяли тонну прекурсоров на один миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ФТС России.

По данным службы, в ходе работы был выявлен канал поставок прекурсоров из Средней Азии. Совместно с сотрудниками транспортной полиции и Росгвардии из найденной нарколаборатории изъяли тонну прекурсора, которой достаточно для изготовления более 900 килограммов мефедрона, и химическое оборудование.

Силовики задержали несколько подозреваемых в организации этого канала. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что двух россиян лишили свободы почти на 20 лет за производство 11 килограммов мефедрона.

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      Артем Соколов
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