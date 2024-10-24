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13:57, 24 октября 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбудили по факту осквернения монумента Победы в российском регионе

В Великом Новгороде следователи возбудили дело из-за осквернения монумент Победы

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Великом Новгороде следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения монумента Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело завели по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») УК РФ.

Местные жители в социальных сетях опубликовали снимок монумента, на котором было написано слово blood (в переводе с английского — кровь). Следователи подтвердили факт вандализма. Сейчас идет поиск причастных к осквернению. В ведомстве рассказали, что надпись нанесли 23 октября на памятнике Победы Советского Союза над фашизмом.

Ранее сообщалось, что голая россиянка распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие.

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      Артем Соколов
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