Украина снова пыталась ударить по региону России

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытка атаки была предпринята в районе 11.30 по московскому времени. Беспилотник самолетного типа сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Белгородской области действует режим ЧС и контртеррористической операции. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ за минувшие сутки выпустили около 75 боеприпасов и 45 беспилотников по территории региона. В поселке Октябрьский, в частности, ранение получил мирный житель.

В ночь на четверг, 24 октября, ВСУ выпустили по России семь беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили три беспилотника над Черным морем, еще четыре — над Курской областью. Речь идет о дронах самолетного типа.