Уничтожение 50 операторов дронов ВСУ назвали тяжелым ударом для Киева

Уничтожение 50 операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелым ударом для Киева. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.
«Потеря разом 50 спецов — тяжелый удар для ВСУ, который непременно скажется на их способности сдерживать наши войска на кураховском направлении», — отметил военкор.
Он также назвал первостепенной целью «уничтожение опытного оператора беспилотника».
24 октября в Минобороны России сообщили, что российские военные ударом авиабомбой ФАБ-3000 по месту дислокации отряда операторов беспилотников ВСУ уничтожили около 50 военных и инструкторов. Уточнялось, что группа находилась в Курахово.