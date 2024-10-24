Уничтожение 50 операторов дронов ВСУ назвали тяжелым ударом для Киева

Военкор Коц назвал тяжелым ударом для Киева уничтожение 50 операторов дронов ВСУ

Уничтожение 50 операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелым ударом для Киева. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Потеря разом 50 спецов — тяжелый удар для ВСУ, который непременно скажется на их способности сдерживать наши войска на кураховском направлении», — отметил военкор.

Он также назвал первостепенной целью «уничтожение опытного оператора беспилотника».

24 октября в Минобороны России сообщили, что российские военные ударом авиабомбой ФАБ-3000 по месту дислокации отряда операторов беспилотников ВСУ уничтожили около 50 военных и инструкторов. Уточнялось, что группа находилась в Курахово.