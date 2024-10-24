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18:31, 24 октября 2024Бывший СССР

Уничтожение 50 операторов дронов ВСУ назвали тяжелым ударом для Киева

Военкор Коц назвал тяжелым ударом для Киева уничтожение 50 операторов дронов ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Уничтожение 50 операторов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелым ударом для Киева. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Потеря разом 50 спецов — тяжелый удар для ВСУ, который непременно скажется на их способности сдерживать наши войска на кураховском направлении», — отметил военкор.

Он также назвал первостепенной целью «уничтожение опытного оператора беспилотника».

24 октября в Минобороны России сообщили, что российские военные ударом авиабомбой ФАБ-3000 по месту дислокации отряда операторов беспилотников ВСУ уничтожили около 50 военных и инструкторов. Уточнялось, что группа находилась в Курахово.

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      Кристина Есикова
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