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18:20, 24 октября 2024Россия

Еще в одном российском регионе захотели запретить мигрантам водить автобусы

В Коми захотели запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В еще одном российском регионе захотели запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта — речь идет о Коми. Проект указа главы республики разместили на портале общественных обсуждений нормативных актов и их проектов.

В частности, мигрантом захотели запретить водить пассажирские автобусы, троллейбусы и поезда, а также фуникулеры.

Ожидается, что ограничительные меры для иностранных специалистов вступят в силу в 2025 году. При этом инициативе еще предстоит пройти общественное обсуждение.

Ранее в Свердловской области мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте. В регионе также высказались за привлечение в сферу россиян.

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      Елена Торубарова
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