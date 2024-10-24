Еще в одном российском регионе захотели запретить мигрантам водить автобусы

В Коми захотели запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта

В еще одном российском регионе захотели запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта — речь идет о Коми. Проект указа главы республики разместили на портале общественных обсуждений нормативных актов и их проектов.

В частности, мигрантом захотели запретить водить пассажирские автобусы, троллейбусы и поезда, а также фуникулеры.

Ожидается, что ограничительные меры для иностранных специалистов вступят в силу в 2025 году. При этом инициативе еще предстоит пройти общественное обсуждение.

Ранее в Свердловской области мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте. В регионе также высказались за привлечение в сферу россиян.