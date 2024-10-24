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10:11, 24 октября 2024Мир

В ХАМАС высказались о новом руководителе движения

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: нового руководителя движения пока не выбрали
Муса Абу Марзук

Муса Абу Марзук. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Обсуждения кандидатуры главы радикального палестинского движения ХАМАС продолжаются, нового руководителя пока еще не выбрали. Об этом заявил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук, передает РИА Новости.

«В ХАМАС еще не выбрали нового лидера, пока мы активно обсуждаем этот вопрос», — отметил он.

Марзук уточнил, что ХАМАС официально объявит имя нового главы и не будет скрывать информацию об этом в целях безопасности. По его мнению, Израилю «не удастся изгнать» палестинское движение из сектора Газа, потому что когда Тель-Авив ликвидирует лидеров ХАМАС, их места «все равно занимают другие».

Вечером 17 октября израильская государственная телерадиокомпания Kan подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.

Позже газета Asharq Al Awsat сообщила, что члены движения решили скрыть личность кандидатов на пост главы политбюро ХАМАС.

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      Дарья Устьянцева
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