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17:20, 24 октября 2024Экономика

В мэрии Иркутска оправдались за призыв оставшихся без света россиян покупать печи

В мэрии Иркутска объяснили, что без печи в случае аварии дом может промерзнуть

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В пресс-службе мэрии Иркутска оправдались за призыв начальника регионального управления энергетики и газификации министерства ЖКХ обзавестись печами. Соответствующий комментарий опубликовало издание «Подъем».

Уточняется, что проблемой для местного населения является то, что многие частные дома не подключены к теплосетям и отапливаются только с помощью электричества. Между тем нагрузка на электросистему в регионе в последние годы значительно увеличилась — так, в предыдущем отопительном сезоне было зафиксировано рекордное потребление электроэнергии. «Подобных пиков не было в постсоветской истории Иркутской области. Существенный рост энергопотребления связан, в том числе, с очень динамичной застройкой индивидуальными жилыми домами земель, расположенных, большей частью, в Иркутском районе, которые используют электроотопление», — рассказали в пресс-службе администрации.

По вышеуказанным причинам зимой в случае аварии существует риск замерзнуть, поскольку, согласно нормативам, неполадки с теплоснабжением устраняют быстрее, чем на электросетях — не более чем за четыре часа против суток. «В случае возникновения аварийной ситуации и при длительном ее устранении, до 24 часов, высока вероятность полного промерзания частного жилого дома», — отметил представитель мэрии Иркутска, не уточнив при этом, собираются ли в регионе возводить новые газовые или тепловые сети для снижения нагрузки на энергосистему.

Ранее в октябре в мэрии Березников Пермского края объяснили, почему проблемы с канализацией запустили до такого состояния, что на стенах одного из многоквартирных домов выросли грибы.

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      Полина Кислицына
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