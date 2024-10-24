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12:25, 24 октября 2024Мир

В МИД России понадеялись на скорую ратификацию договора Северной Кореей

МИД: Россия надеется, что Северная Корея не затянет процесс ратификации договора

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия надеется, что правительство Северной Кореи не будет затягивать процесс ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил посол России Сергей Андреев, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что Северная Корея особенно задерживаться не будет с ратификацией договора», — отметил дипломат.

Руденко указал на то, что договор вступит в силу только тогда, когда Москва и Пхеньян обменяются ратификационными грамотами.

Ранее Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, парламентарии единогласно приняли решение.

Договор был подписан в ходе рабочего визита президента России Владимира Путина в Северную Корею в июне этого года, во время которого он вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них, а в случае такой угрозы — согласовать меры координации позиций и обеспечении сотрудничества в ее устранении.

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      Дарья Устьянцева
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