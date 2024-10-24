В муниципальном округе заявили о контролируемой ситуации в Коркино

РИА Новости: в муниципальном округе заявили о контролируемой ситуации в Коркино

Ситуация в Коркино, где люди начали пытаться поджигать дома цыганской диаспоры, является контролируемой, заявили РИА Новости в пресс-службе муниципального округа.

Там подчеркнули, что «скопления людей не наблюдается». Местные власти также пообещали провести заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма.

В Коркино начались стихийные погромы после расправы над 40-летней женщиной, которая была таксистом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов она приехала к «местным цыганам» в частный дом.

По данным следствия, между злоумышленником, добиравшимся на такси к месту своего проживания, и потерпевшей произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди. Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.