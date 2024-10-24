В ОАЭ заявили об отсутствии регистрации сбитого над Суданом Ил-76

ТАСС: сбитый над Суданом самолет Ил-76 не был зарегистрирован в ОАЭ

Представитель эмиратского правительства заявил, что сбитый над Суданом самолет Ил-76 не был зарегистрирован в ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопреки беспочвенным сообщениям прессы, важно четко заявить, что самолет, о котором идет речь, не зарегистрирован и не связан с Объединенными Арабскими Эмиратами», — подчеркнул собеседник агентства.

Информатор добавил, что ОАЭ не отправляют оружие и военную технику ни одной из сторон конфликта в Судане.

До этого сообщалось, что Ил-76Т принадлежал компании Airline Transport Incorporation FZC, базирующейся в ОАЭ Самолет был зарегистрирован в авиационном реестре Киргизии.

Ранее стала известна личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина. На борту транспортного самолета находился гражданин России Антон Селиванец, его родственники подтвердили информацию.