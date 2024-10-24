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22:26, 24 октября 2024Силовые структуры

В полиции прокомментировали ситуацию в Коркино

Полиция призвала жителей Коркино не поддаваться на провокации

Кадр: «74.RU»

В Коркино полиция проводит «мероприятия по недопущению нарушения правопорядка», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В настоящее время в сети Интернет распространяется информация, провоцирующая местных жителей на совершение противоправных действий. Призываем южноуральцев не поддаваться на провокации», — говорится в публикации.

В МВД добавили, что ведомством «проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины».

В Коркино начались стихийные цыганские погромы после расправы над 40-летней женщиной, которая была таксистом. Коллега потерпевшей рассказал, что на последний вызов она приехала к местным цыганам в частный дом. По данным следствия, 17-летний клиент нанес женщине четыре колото-резаных ранения в область груди в ходе возникшего конфликта. Его задержали.

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      Сергей Грехов
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