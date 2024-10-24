Лебеди заполонили озеро Кандрыкуль в Башкирии перед отлетом

В России лебеди перед отлетом заполонили озеро. Соответствующий снимок публикует телеканал UTV в своем Telegram-канале.

На размещенном снимке бессчетное количество птиц плавают на озере Кандрыкуль в Башкирии. При этом некоторые из них тщательно расправляют крылья и активно купаются. Помимо белых лебедей, сотрудники дома отдыха «Рубин» запечатлели более маленьких по размеру пернатых серо-коричневого цвета.

Ранее в октябре в Башкирии спасли раненого лебедя. Жители Иглинского района заметили лежащую в поле птицу и поняли, что она травмирована и не может самостоятельно передвигаться. Мужчины оказали ему первую медицинскую помощь.

