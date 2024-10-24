В Сербии высказались об аресте бывшего эсэсовца Гунько

Вице-премьер Вулин: Сербия подчинится ордеру на арест Гунько

Белград подчинится ордеру на арест украинского ветерана СС Ярослава Гунько по линии Интерпола, так как страна является частью международной организации. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

При этом Вулин отметил, что ему сложно понять тот факт, что военные преступники могут найти убежище. «К сожалению, мы видим, что многие элементы нацистской идеологии снова оживают. Невозможно прославлять коллаборациониста нацистов в своей стране и не поддерживать нацистскую идеологию. Это невозможно», — подчеркнул политик.

Потомки нацизма хотят реванша, чтобы переписать историю Второй мировой войны, убежден вице-премьер. Это является одной из причин, по которой разрушили Югославию и развалили СССР — в отместку за победу в военном противостоянии, заявил Вулин. Политик подчеркнул, что потомки нацистов стыдятся поражения, а не того, что происходило во время войны.

«Мы все верим, что внукам немецких военных преступников было стыдно за их зверства. Но это не так. Они стыдятся поражения», — заключил сербский политик.

Россия объявила в международный розыск бывшего украинского эсэсовца в августе. В ведомстве отметили, что запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца был направлен властям Канады в декабре 2023 года, однако на него пришел отказ. После этого Генпрокуратура добилась включения Гунько в базу данных Интерпола.

Украинского ветерана СС разыскивают 15 стран по линии Интерпола.

По данным следствия, в апреле 1943 года он вошел в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», преследовавшей идеи нацизма. В составе формирования в период с 23 по 28 февраля обвиняемый вместе с другими лицами на территории бывшего села Гута Пеняцкая устроил расправу над не менее 500 гражданами СССР.