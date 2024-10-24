Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в откровенном виде до и после похудения. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале, который насчитывает 162 тысячи подписчиков.
44-летняя знаменитость продемонстрировала коллаж из двух снимков, на которых звезда предстала в ярких купальниках. Так, на первом фото видно, что у знаменитости присутствует лишний вес и округлые формы живота и бедер.
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В то же время на втором кадре инфлюэнсерша похвасталась плоским животом, рельефным прессом и стройными ногами. «Рубрика до и после», — подписала Боня.
Ранее в октябре Виктория Боня похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. Она рассказала, что приобрела изделие с серебристой фурнитурой размера Rodeo бренда Balenciaga.