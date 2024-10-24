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12:01, 24 октября 2024Путешествия

Во всех аэропортах Турции объявили тревогу из-за возможных терактов

Hürriyet: во всех аэропортах Турции объявлен оранжевый уровень тревоги

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Во всех аэропортах Турции объявлен оранжевый уровень тревоги из-за возможных терактов. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Уточняется, что такое решение было принято после теракта в Анкаре. Пассажиров попросили прибывать в аэропорт заранее, чтобы успеть пройти досмотр.

Ранее стало известно, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Злоумышленники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого началась стрельба, позже прогремел взрыв. По версии МВД Турции, к теракту причастны члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

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      Марк Успенский
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