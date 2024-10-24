Загадочное рогатое существо с крыльями попало на камеру

В Великобритании сняли на видео загадочное существо с рогами и крыльями

В парке дикой природы в Великобритании сняли на видео загадочное существо, у которого якобы есть рога и крылья. Об этом пишет People.

22 октября администрация заповедника Bristol Zoo Project, расположенного в городе Бристоль, опубликовала на своей странице в соцсети фотографию существа, которое попало на камеру фотоловушки. Согласно заявлению сотрудников, «таинственное рогатое создание с крыльями» скрывается среди других животных парка. Смотрители Bristol Zoo Project утверждают, что видели странное существо уже несколько раз и не могут опознать его.

Издание Daily Mail попросило чат-бот ChatGPT опознать животное. Искусственный интеллект заявил, что оно похоже на мунтжаков — род небольших оленей с короткими ногами и рогами, которые обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. ChatGPT также отметил, что глаза у мунтжаков хорошо отражают свет, что видно на фото.

При этом многие подписчики Bristol Zoo Project заявили, что фотоловушка запечатлела обыкновенного мунтжака. «Крылья» у него появились потому, что снимок был сделан с увеличенной выдержкой, когда животное двигалось, и на самом деле являются его ушами. Кроме того, под сообщением о загадочном животном сотрудники парка призвали потенциальных посетителей поскорее покупать билеты на экскурсии, чтобы самостоятельно разгадать тайну странного животного.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Техас случайно поймал в объектив фотоловушки загадочное четвероногое существо. Знакомые американца приняли животное за мифическую «чупакабру».