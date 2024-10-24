Замминистра обороны России обратилась к спецназовцам

Цивилева поздравила спецназовцев с профессиональным праздником

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева обратилась к российским спецназовцам и ветеранам подразделений специального назначения. Сообщение она опубликовала в Telegram.

Цивилева поздравила спецназовцев с профессиональным праздником, который отмечается 24 октября. Она назвала спецназ образцом мужества и профессионализма.

Замглавы Минобороны отметила особую роль спецназа в обеспечении безопасности страны. Также она пожелала военнослужащим успехов в службе.

Ранее к российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции обратился министр обороны России Андрей Белоусов. Он поздравил солдат с занятием населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики. Он поблагодарил бойцов за мужество и самоотверженность, проявленные ими при выполнении боевых задач.