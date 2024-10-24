Жители Улан-Удэ бесплатно стерилизовали почти 600 собак

Жители Улан-Удэ в рамках акции бесплатно стерилизовали почти 600 собак. Об этом сообщает местный портал «Восток Телеинформ».

Согласно материалу, в филиалах ветеринарной станции Улан-Удэ продолжается акция по бесплатной стерилизации владельческих собак. Всего за время проведения акции стерилизовали 588 сук и 81 кобеля.

«Стерилизации собак — это важное мероприятие для контроля численности бездомных животных путем предотвращения нежелательного приплода. Кроме того, операция улучшает здоровье питомца и увеличивает его продолжительность жизни», — подчеркнули в управлении ветеринарии.

Отмечается, что условия участия в акции просты: собака должна быть зарегистрирована в соответствии с «Порядком регистрации домашних животных». Так, если у вашего питомца нет регистрации, то вы можете оформить ее прямо перед операцией путем чипирования, чип для которой обойдется в 380 рублей. Бесплатной стерилизации подлежат клинически здоровые собаки в возрасте от 6 месяцев и старше.

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