Звезда «Золушки» оголила ягодицы на публике

Американская певица и актриса Камила Кабельо появилась на публике в откровенном наряде. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

27-летнюю звезду фильма «Золушка» заметили на дне рождении рэперши Doja Cat в мини-платье черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее ягодицы. Знаменитость также надела туфли на каблуках в тон и высокие перчатки. В то же время макияж она предпочла нюдовый, а волосы распустила.

Известно, что вечеринка проходила в одном из ресторанов Западного Голливуда.

Ранее в октябре Камила Кабельо пришла в откровенном наряде на показ бренда Vetements в рамках Недели моды в Париже. Исполнительница предстала перед фотографами в кружевном боди, надетом поверх бюстгальтера и мини-юбки.