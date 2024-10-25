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06:30, 25 октября 2024Из жизни

20-летняя порнозвезда пожаловалась на расставание с бойфрендом из-за своего богатства

Мэдди Миллер

Мэдди Миллер. Фото: @waifumaddi

Порнозвезда из Австралии не может найти достойного романтического партнера из-за своего большего заработка. На проблемы в личной жизни она пожаловалась в интервью news.com.au.

20-летняя Мэдди Миллер из штата Западная Австралия начала публиковать эротический контент два года назад. Сейчас она зарабатывает на нем около 70 тысяч австралийских долларов (4,5 миллиона рублей) в месяц и владеет несколькими объектами недвижимости. Это, по ее словам, негативно сказалось на ее романтических отношениях.

Миллер рассказала, что ее бывший бойфренд не смог смириться с ее богатством. Сначала он зарабатывал больше девушки и часто приглашал ее на свидания, но затем они поменялись местами в финансовом плане и расстались. «Он начал рассматривать меня как конкурента», — объяснила порномодель. После этих отношений Миллер стала все чаще встречаться с мужчинами, не способными принять уровень ее доходов.

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По словам порнозвезды, мужчины чувствуют себя ущемленными рядом с ней, поскольку не могут обладать финансовой властью в отношениях. «Я чувствую, что это задевает их эго», — образно описала она происходящее. Женщина заявила, что готова остаться незамужней, лишь бы не встречаться с тем, кто не будет поддерживать ее успех.

«Я всегда знала, что хочу зарабатывать больше денег, чем мои родители, и жить в роскоши, в которой росли некоторые мои друзья, поэтому я усердно работала с того момента, как только могла», — призналась порномодель. Она заявила, что гордится своим заработком и не собирается ничего с ним делать ради мужского комфорта. Миллер мечтает встретить мужчину, который будет так же успешен, как она.

Ранее Миллер уже рассказывала об отсутствии любви в своей жизни из-за своей необычной профессии. «Моя работа определенно влияет на личную жизнь. Я уже семь месяцев отказываюсь от свиданий и, честно говоря, просто больше не знаю, кому можно доверять, а кому нельзя», — объяснила она.

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      Юлия Юткина
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